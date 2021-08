Marco Silva: "É normal que as equipas que desceram sejam favoritas"

Treinador do Fulham em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Middlesbrough, agendado para as 13h30 de domingo, a contar para a jornada inaugural do Championship (segundo escalão do futebol inglês).

Primeiro jogo do Championship: "Há entusiasmo, todos estão ansiosos pelo jogo. Temos experiência suficiente para lidar com a situação e estaremos prontos para enfrentar uma boa equipa."

Favoritismo e plantel: "É normal que as equipas que desceram sejam favoritas. Tivemos jogadores por empréstimo que agora foram embora, mas estou contente com os jogadores que temos."

Mentalidade certa: "Todos têm tido a mentalidade certa para trabalhar. Os jogadores compreendem qual é o nosso objetivo. Este é um campeonato muito difícil e será uma longa caminhada para nós."

Ausência de Tom Cairney: "Seria ótimo ter todos em forma e disponíveis. Infelizmente, o Tom não estará disponível para domingo."