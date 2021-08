Marco Silva e Bruno Lage ganham para a Taça da Liga

A jogar no campo do Notthingam Forest, clube do Championship (segundo escalão), os lobos de Lage ganharam por 4-0, com Podence e Trincão a marcarem um golo cada e Fábio Silva a contribuir com duas assistências

O Wolverhampton, treinado por Bruno Lage, e o Fulham, orientado por Marco Silva, estão entre os clubes vencedores na segunda eliminatória da Taça da Liga inglesa, ainda sem os clubes mais fortes em ação.

A jogar no campo do Notthingam Forest, clube do Championship (segundo escalão), os lobos de Lage ganharam esta terça-feira por 4-0, com Podence e Trincão a marcarem um golo cada e Fábio Silva a contribuir com duas assistências.

O Wolverhampton, atual 16.º da Premier League, adiantou-se aos 58 minutos, através do marroquino Romain Saiss.

Pouco depois aumentou a vantagem, com o segundo golo apontado por Daniel Podence, aos 60 minutos, com assistência de Fábio Silva.

Além de Podence e Fábio Silva, também jogou pelos lobos Francisco Trincão, que rendeu Podence aos 66 minutos, ainda a tempo de brilhar, com o golo que apontou aos 86, também a passe de Fábio Silva.

O marcador fechou em 4-0, com o golo de Gibbs-White aos 86.

Pela equipa de Nottingham atuaram Baba Fernandes e Cafú.

Também esta terça-feira, em Birmingham, num jogo entre duas equipas do Championship, levou a melhor por 2-0 o Fulham, de Marco Silva e com Ivan Cavaleiro a jogar no último quarto de hora.

Stansfiel abriu o marcador aos 26 e assistiu o norte-americano Robinson para o 2-0 final, aos 90+2.