Marco Silva e o City: "Se conseguirmos repetir aquela primeira parte..."

Declarações de Marco Silva, treinador do Fulham, em conferência de imprensa de antevisão à visita ao Manchester City, partida relativa à 15.ª jornada da Premier League e que está marcada para sábado, às 15h00.

Manchester City: "Este próximo jogo será provavelmente um dos mais difíceis que teremos a este nível. Vamos enfrentar, na minha opinião, a melhor equipa desta competição e uma das melhores do mundo. Eles têm qualidade de topo em todas as posições e uma filosofia de jogo muito difícil de enfrentar, para além de um dos melhores, se não o melhor treinador do mundo".

Como surpreender a máquina de Guardiola? "Será uma tarefa muito complicada, mas temos de enfrentá-la. Tivemos um bom exemplo quando jogámos contra eles na FA Cup [na época passada]. A nossa primeira parte foi muito boa e, se conseguirmos repeti-la, ficarei encantado, porque dessa vez jogámos de uma forma muito impressionante, até para mim. Vamos tentar replicar a mesma coisa. Quando tivermos bola, temos de nos expressar, de atacar. Se não atacarmos e tentarmos marcar, as nossas probabilidades de um bom resultado serão muito baixas. Eles certamente estão cientes da nossa qualidade, mas temos de tentar atacá-los".

O City é uma equipa à parte das restantes? "Eles são diferentes dos outros, há que ser realista. Nós temos grandes equipas nesta competição que nem sequer estão no topo da tabela. Eu não quero ser injusto com o Arsenal, que lidera atualmente, mas claro que o City é diferente. Eles são a equipa mais difícil de enfrentar, na minha opinião. Eles têm qualidade, mas há equipas que conseguem competir contra eles e vencer, esperemos que o consigamos fazer. Será muito difícil, mas é nossa obrigação tentar".