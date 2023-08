Marco Silva e a iminente saída de Mitrovic: "Não tenho essa informação"

A imprensa inglesa tem vindo a noticiar que o Fulham aceitou a última proposta efetuada pelo Al Hilal, de Jorge Jesus, pelo avançado sérvio, mas o treinador dos cottagers garante que ninguém lhe confirmou esse cenário.

Numa altura em que a imprensa inglesa tem avançado que o Fulham aceitou a última proposta dos sauditas do Al Hilal, de Jorge Jesus e Rúben Neves, por Aleksandar Mitrovic, Marco Silva garantiu que ninguém no clube lhe confirmou esse cenário.

"Não tenho essa informação", frisou, em conferência de imprensa, antes de explicar que o avançado sérvio vai falhar o próximo jogo da equipa, mas devido a ter-se lesionado na jornada inaugural da Premier League, em que o Fulham venceu o Everton por 1-0.

"Ele está fora do jogo porque lesionou o tornozelo no último jogo, não está a treinar com os colegas de equipa porque está lesionado. Raúl [Jiménez] vai ser titular. Estou focado no jogo e temos pessoas a tratar desse assunto [transferência de Mitrovic]. A lesão não é séria, ele deve ficar fora da competição por três ou quatro semanas", esclareceu o técnico português.

De acordo com a Sky Sports, o avançado sérvio de 28 anos motivou uma proposta do Al Hilal em torno dos 53 milhões de euros, que está muito próxima do valor pelo qual o jogador é avaliado pelo Fulham - 60 milhões - e terá sido aceite pelo clube.

Na época passada, a sexta em que representou o Fulham, Mitrovic apontou 15 golos e três assistência em 28 jogos, ajudando o emblema a terminar a Premier League na décima posição, bem longe da zona de despromoção.