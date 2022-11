Marco Silva e a derrota dramática no Etihad: "Temos de ser mais implacáveis"

Declarações de Marco Silva, treinador do Fulham, após a derrota (1-2) na casa do Manchester City, em jogo da 15.ª jornada da Premier League.

Penálti de Haaland, aos 90+5', ditou a derrota: "Foi difícil de aceitar, sem dúvida. Como podem compreender, o ambiente no balneário não é o melhor, mas isso só mostra que viemos cá e abraçámos um grande desafio e quase conseguimos cumpri-lo durante a maior parte do tempo [travar o Manchester City]. Quando concedes um penálti num lance que não era muito perigoso, é difícil de aceitar".

Análise do jogo: "Eles começaram o jogo melhor do que nós. Gostava que a nossa equipa tivesse sido mais brava com bola na primeira parte, em alguns momentos. Penso que o primeiro golo que sofremos é claro. Nessa situação, permitimos que fizessem uma boa transição e jogassem entrelinha. Depois de empatarmos e com o cartão vermelho [de João Cancelo], existiu mais equilíbrio. Nos momentos em que eles não tinham bola, se mostrássemos mais bravura e tivéssemos tido mais posse, teria sido mais difícil para eles. Penso que o fizemos, mas sem a qualidade necessária para lhes causarmos mais problemas. Na segunda parte, tentámos mostrar mais qualidade com bola em alguns momentos, nalguns conseguimos e noutros não, mas também temos de reconhecer a qualidade do adversário".

O que faltou para o empate? "Eles não tiveram uma oportunidade clara de golo, também é verdade que não criámos muitas, mas tivemos uma boa chance com Harry Wilson. Se tivesse tido mais calma naquele momento, com mais um toque na bola, teria ficado isolado frente a Ederson. Esse momento é um daqueles em que temos de ser mais implacáveis e marcar. Gostava de ter visto mais qualidade no nosso último terço, mas claro que é complicado fazer isso no Etihad frente ao City".