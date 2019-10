Marco Silva critica VAR: "Tem de ser igual para os dois lados"

O Everton perdeu por 3-2 com o Brighton e Marco Silva queixa-se de um penálti não assinalado aos toffees e outro mal assinalado a favor do adversário.

Marco Silva ficou bastante irritado com as decisões do VAR na partida deste sábado frente ao Brighton, que culminou com uma derrota por 3-2. O treinador do Everton disse que o videoárbitro tem de ser justo para ambas as equipas.

"Estivemos bem até aos 75, 80 minutos, mas depois tomaram aquela decisão [penálti para o Brighton]. O VAR tem de ser igual para os dois lados. Tenho a certeza de que se for sempre assim, vamos ver 20 penáltis em todas as jornadas da Premier League. Se viram penálti naquele lance, têm de ver penálti sobre o Richarlison, porque foi um penálti claro. Temos de aceitar a decisão do árbitro, mas tenho de dizer isto", disse o português no final do encontro.

Marco Silva reiterou que o VAR é bom para o futebol, mas é preciso usá-lo de forma acertada: "É importante perceber que o VAR é uma boa coisa, mas temos de entender em que sentido está a ir. O VAR serve para ajudar o árbitro, mas então porque é que não viram o penálti sobre o Richarlison?", questionou.