Marco Silva atingiu os 400 jogos na carreira: os números e títulos

Treinador português do Fulham chegou à marca em casa do Chelsea, onde o Fulham somou um ponto.

Marco Silva atingiu na noite desta sexta-feira a marca dos 400 jogos enquanto treinador, no empate (0-0) do Fulham em casa do Chelsea, da ronda 22 da Premier League.

No total, o treinador português acumula 202 vitórias, 85 empates e 113 derrotas num percurso iniciado em 2011/12, ao serviço do Estoril. Seguiram-se Olympiacos, Hull City, Watford e Everton, além do Fulham, onde está desde a época passada.

Marco Silva, 45 anos, tem no currículo uma Taça de Portugal, o título da II Liga, foi campeão na Grécia, onde também venceu a Taça, e ganhou o Championship, segundo escalão inglês.