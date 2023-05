Marco Silva: "Até nos esquecemos de celebrar muitas coisas boas..."

Marco Silva, treinador do Fulham

Treinador do Fulham analisa a temporada da equipa e elogia Carlos Vinícius.

Marco Silva faz uma avaliação extremamente positiva da época do Fulham, 10.º classificado da Premier League após 35 jornadas. Depois de voltar a colocar os emblema de Londres entre os grandes de Inglaterra, o treinador português liderou a equipa a um campeonato tranquilo, longe de aflições na luta pela permanência.

"Tem sido uma época tão boa que nos esquecemos de celebrar muitas coisas boas que aconteceram. Na próxima semana, vamos ter o último jogo em casa e espero que os adeptos possam festejar com os nossos jogadores", declarou antes do encontro com o Southampton, fora de portas.

"Tanto em casa como fora, eles têm mostrado luta e vontade de enfrentar as equipas adversárias. Connosco será o mesmo. Temos de dar o nosso melhor", vincou antes da partida.

Marco Silva falou ainda sobre Carlos Vinícius, que apontou dois golos nos últimos três encontros que realizou. "Ele é o que qualquer treinador quer. Alguns golos importantes deram-lhe a confiança de que precisa e é bom vê-lo a jogar cada vez melhor", disse sobre o ex-Benfica.