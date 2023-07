Marco Silva assume ter recebido proposta de um clube da Arábia Saudita

O Al Ahli terá oferecido cerca de 46 milhões de euros ao técnico português por um contrato de duas temporadas

Marco Silva confirmou este sábado o que há muito vem sendo notícia, a de que um clube da Arábia Saudita fez-lhe, de facto, uma proposta para abandonar o Fulham, na Premier League.

"É fácil responder-vos [aos jornalistas]. Não é a primeira vez que surgem estes rumores e, desde que assinei, tenho mostrado compromisso com o Fulham. Se recebi uma proposta do Al Ahli? Sim. Se a vou aceitar? Não posso dizer", afirmou nos Estados Unidos, onde a equipa inglesa cumpre um período da pré-época.

O Al Ahli terá oferecido cerca de 46 milhões de euros ao técnico português por um contrato de duas temporadas. No presente mercado, o Al Ahli, que está de regresso ao principal camponato saudita, já contratou o guarda-redes Édouard Mendy ao Chelsea e o avançado Roberto Firmino, que terminou contrato com o Liverpool, estando perto de assegurar também Riyad Mahrez e Allan Saint-Maximin, extremos do Manchester City e Newcastle, respetivamente.

Marco Silva terá uma cláusula de rescisão em torno dos sete milhões de euros no Fulham, que terminou a passada edição da Premier League na décima posição, bem longe da zona de despromoção.