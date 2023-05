Marco Silva após recorde no Fulham: "Ainda não terminámos..."

Declarações à Sky Sports de Marco Silva, treinador do Fulham, depois da vitória por 2-0 sobre o Southampton, este sábado.

Análise ao jogo: "Quero dar os parabéns aos jogadores e aos adeptos. Contámos com um forte apoio, os jogadores também estiveram bem ao garantirem os três pontos fora de casa e ao não sofrermos. O dia estava quente, pelo que foi difícil desde o primeiro minuto, contudo fomos a melhor equipa em campo. Controlámos o jogo até ao último minuto. Tivemos uma ou duas boas oportunidades antes do primeiro golo e depois apontámos o segundo."

O que fazer até ao fim do campeonato e o recorde: "Nós mostrámos a nossa qualidade, os jogadores aprendem coisas novas todos os dias. Temos um bom balneário e queremos continuar a jogar com o nosso estilo e filosofia. Mostrámos a nossa qualidade. Ainda não terminámos e queremos mais."

Southampton desceu de divisão: "Sabíamos antes do jogo que o Southampton estava numa situação muito complicada e que seria a derradeira hipótese para continuarem a acreditar, mas nós ficámos com a bola desde o primeiro minuto. Jogámos dentro do nosso estilo e temos toda a simpatia por eles. É realmente um momento complicado para o Southampton. Eles são um clube enorme e vão regressar mais fortes na próxima temporada."