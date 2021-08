Marco Silva após a terceira vitória seguida: "Não foi a melhor exibição..."

Fulham atravessa um bom momento no segundo escalão inglês.

O Fulham, equipa treinada pelo português Marco Silva, somou este sábado a terceira vitória consecutiva, ao bater por 2-0 o Hull City, em encontro da quarta jornada do Championship, segundo escalão inglês de futebol. O técnico português estava satisfeito com o desfecho do encontro.

"Estou feliz pelos três pontos. Queríamos a terceira vitória consecutiva, a primeira em casa, e se conseguimos isso estou satisfeito. Não foi a melhor exibição, para ser honesto. Nesta competição, com este nível, não foi a exibição perfeita", vincou.

"Temos de jogar para ganhar. Hoje [sábado], vencemos o jogo porque fomos a melhor equipa em campo. Depois do nosso primeiro golo, controlámos melhor o jogo", apontou ainda Marco Silva.

O triunfo sobre a equipa orientada pelo técnico português em 2016/17 segura o Fulham na liderança do Championship, com 10 pontos, tantos quantos o West Bromwich e o Stoke City. No próximo sábado há tira teimas entre líderes, na quinta jornada da competição, com a equipa de Marco Silva a receber o Stoke City no Estádio Craven Cottage.