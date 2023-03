Marco Silva alvo de novo processo disciplinar e acusado de "conduta imprópria"

Marco Silva acusado de "má conduta" em novo processo disciplinar em Inglaterra.

Marco Silva foi alvo de novo processo disciplinar da Federação Inglesa de Futebol (FA), que acusou o treinador português do Fulham de "má conduta", devido a declarações atentatórias da imparcialidade do árbitro do jogo com o Manchester United.

De acordo com a informação publicada na conta oficial no Twitter do porta-voz da FA, Marco Silva "foi acusado de má conduta, na sequência de comentários efetuados durante a conferência de imprensa após o jogo da Taça de Inglaterra, com o Manchester United, em 19 de março".

A mesma fonte indica que os comentários de Marco Silva, de 45 anos, são passíveis de constituir "conduta imprópria, na medida em que põem em causa a imparcialidade e/ou a integridade do árbitro, lançando o descrédito sobre o jogo".

O treinador do Fulham, nono classificado da Liga inglesa, no qual alinham os internacionais portugueses Cédric Soares e Palhinha, dispõe até 29 de março para responder à acusação, a segunda relativa ao encontro com o Manchester United, dos quartos de final da Taça.

Marco Silva já sabia que tinha de enfrentar a justiça desportiva inglesa pelo comportamento que teve durante o jogo, no qual foi expulso aos 71 minutos, designadamente, linguagem e gestos inapropriados para a equipa de arbitragem e por ter arremessado uma garrafa de água em direção ao árbitro auxiliar.

Aleksandar Mitrovic, que foi expulso um minuto depois, também foi alvo de um processo disciplinar, porque a FA considerou que a "punição padronizada" para os jogadores admoestados com cartão vermelho direto "é claramente insuficiente" atendendo ao comportamento do avançado sérvio.

Na base da contestação do treinador e jogadores do Fulham está uma grande penalidade marcada pelo árbitro Chris Kavanagh após intervenção do videoárbitro, por mão na bola de Willian dentro da área dos visitantes, que resultou igualmente na expulsão do avançado brasileiro.

A equipa londrina, que estava a vencer por 1-0, com um golo de Mitrovic, aos 50 minutos, sofreu o empate quando Bruno Fernandes concretizou o penálti, aos 75, tendo o médio português fixado o 3-1 final, aos 90+6, depois de o austríaco Marcel Sabitzer ter colocado os red devils em vantagem, aos 77.