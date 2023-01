Marco Silva: "A expulsão de João Félix é importante, ficámos com obrigação de ganhar"

Declarações de Marco Silva após o triunfo do Fulham sobre o Chelsea (2-1), marcado pela expulsão de João Félix

O Fulham de Marco Silva somou a quinta vitória seguida (a quarta na Premier League), batendo o Chelsea por 2-1 numa partida que ficou marcada pela estreia e expulsão de João Félix.

Marco Silva, no final do encontro, reconheceu que o vermelho ao internacional português, quando o jogo estava 1-1, foi decisivo: "Depois do vermelho, ficamos com obrigação de ganhar o jogo. A expulsão é sempre um momento importante. Colocámos o Wilson e o Cairney para dar à equipa mais criatividade, mais calma com a bola. O golo veio de um grande cruzamento do Andreas Pereira e foi um grande golo para o Carlos Vinicius, porque ele tem estado sempre na sombra do nosso goleador, o Mitrovic, e precisa de tempo para se adaptar. E com mais tempo vai melhorar. Foi um momento importante para ele".

O técnico luso terminou satisfeito com o rendimento da sua equipa, atual sexto classificado da Permier League: "Estou encantado com o resultado, satisfeito com a primeira parte. Na segunda não estivemos ao nosso melhor nível. Mas mesmo não tendo jogado no nosso melhor, fomos capazes de ganhar diante de uma equipa de topo, mesmo que estejam numa má fase. É o Chelsea e isso significa jogadores de qualidade, com um grande treinador. Tivemos chances, eles também, mas fomos mais eficazes."