Dianteiro português, saído do banco de suplentes, marcou com recurso a um movimento acrobático, já em cima da hora

Lançado no encontro aos 63", Marco Paixão marcou o golo da vitória do Altay sobre o Goztepe (2-1) na sequência de um remate acrobático no interior da área, aos 90"+3". O experiente avançado, de 36 anos, estreou-se a marcar na presente edição do campeonato da Turquia e engordou o impressionante registo ao serviço do Altay: leva 78 golos em 109 jogos disputados desde 2018.