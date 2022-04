Marco Braz reitera confiança em Paulo Sousa: "Protestos à porta do centro de treinos excederam"

Vice-presidente do Flamengo, que voltou a dar a cara pela defesa do treinador, contratado antes da nova época no Brasil, reforçou a admissão de que o técnico necessita de tempo

Eis novas palavras de confiança para Paulo Sousa: o vice-presidente do Flamengo afirmou, mais uma vez, confiar em Paulo Sousa, sob várias críticas pela perda de dois títulos desde o início da época, como treinador da equipa brasileira, denotando ter havido excesso de animosidade no protesto à porta do Ninho do Urubu.

"A época não começou da maneira que gostaríamos quanto a resultados. (...) Tenho certeza que a manifestação saiu do tom [excedeu-se], mas o que interessa é que o Paulo [Sousa] tem o apoio total da direção" do Flamengo, afirmou Marcos Braz, à "Sportv".

Vários adeptos do Flamengo protestaram, em 8 de abril, após a perda do título carioca para o Fluminense, à porta do centro de treinos do clube brasileiro, conhecido como Ninho do Urubu, contra o desempenho, até então, da formação brasileira.

Além de terem afixado tarjas com palavras de ordem nas imediações do complexo, os adeptos forçaram diversos jogadores a pararem à para ouvirem as reclamações pronunciadas com veemência, assim como causando estragos nos veículos.

O 'vice' do Flamengo, que voltou a dar a cara pela defesa do treinador, contratado antes do início da nova época, reforçou a admissão de que Paulo Sousa necessita de tempo para aprimorar a equipa, não obstante o exigido sucesso "imediato".

"Será dado esse tempo para colocar em prática o pensamento dele. O futebol é muito imediato quanto aos resultados. Você tem a necessidade de ganhar sempre. (...) Não quer dizer que não nos empenhemos para alcançar os resultados que o presidente Landim determina, que são vitórias e títulos", juntou Marcos Braz.

Paulo Sousa, contratado em dezembro último, perdeu dois títulos: o do campeonato carioca (3-1 na final, a duas mãos, com o Fluminense) e o da Supercopa brasileira (derrota com o Atlético Mineiro nos penáltis (8-7), após 2-2 nos 120').