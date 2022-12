Marco Bicho estagia com Marco Silva no Fulham

Marco Bicho (ao centro) no estágio com Marco Silva

Treinador de 42 anos acompanhou os trabalhos da equipa da Premier League no Algarve

O treinador Marco Bicho fez um mini-estágio com a equipa técnica do Fulham, liderada por Marco Silva, durante o período de treino que a formação inglesa realizou, na última semana, no Algarve.

Esta foi uma oportunidade para o técnico de 42 anos, que representou onze emblemas enquanto jogador e já orientou Olímpico do Montijo, Fátima, Pinhalnovense e Oriental, adquirir outra bagagem tática pelo contacto com o líder o nono classificado da Premier League.

O estágio contemplou um jogo de preparação, realizado no último domingo, tendo o Fulham derrotado o Portimonense, por 3-2, em partida realizada à porta fechada que permitiu a Marco Silva ultimar os preparativos para o regresso à ação na Premier League, no dia a seguir a Natal, na visita ao Crystal Palace. De permeio, terá ainda mais uma partida de treino, com o West Ham, no dia 17.