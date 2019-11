Marcelo Rebelo de Sousa deixa mensagem a Fernando Santos

Fernando Santos foi eleito melhor selecionador do mundo em 2019.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou esta quarta-feira o treinador português Fernando Santos, eleito como melhor selecionador do mundo em 2019 pela Federação Internacional de História e Estatística do futebol.

Em comunicado, o Presidente da República felicita o selecionador nacional, estimando que a distinção atribuída na terça-feira é "um reconhecimento justo que orgulha Portugal e os Portugueses".

Marcelo Rebelo de Sousa diz ainda esperar que Fernando Santos possa "repetir uma terceira vez" a eleição como melhor selecionador do mundo, depois de ter sido distinguido também em 2016, ano em que Portugal se sagrou campeão europeu.

No comando técnico da seleção portuguesa, Fernando Santos conquistou em 2019 a Liga das Nações e, não obstante a concorrência do brasileiro Tite e do espanhol Roberto Martinez, selecionadores do Brasil e da Bélgica, respetivamente, foi o mais votado por especialistas do futebol e por jornalistas de 90 países de todos os continentes do mundo.

Fernando Santos recebeu 112 pontos, mais 10 do que Tite, que conduziu o Brasil à vitória na Copa América, mais 15 do que Roberto Martinez e mais 25 em relação ao vencedor do ano passado, o selecionador francês Didier Deschamps.

Com esta distinção, Fernando Santos passa a ser, a par do alemão Joachim Löw, o segundo selecionador no ranking do prémio com dois troféus, só atrás do antigo selecionador espanhol Vicente Del Bosque, que venceu por quatro vezes o prémio desde 1996.