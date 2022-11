Marcelo já telefonou a Abel Ferreira pela conquista do Brasileirão

Presidente da República já deu os parabéns ao novo campeão do Brasil

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje o treinador português Abel Ferreira, que se sagrou campeão brasileiro de futebol ao serviço do Palmeiras.

"O Presidente da República felicitou, esta noite por telefone, Abel Ferreira, o treinador português do Palmeiras que acaba de vencer o Brasileirão, o campeonato de futebol do Brasil", refere a Presidência da República em comunicado.

O Palmeiras, orientado pelo treinador português Abel Ferreira, sagrou-se hoje campeão brasileiro de futebol pela 11.ª vez, ao beneficiar da derrota do Internacional no reduto do América Mineiro (0-1), em encontro da 35.ª jornada.

A formação de Porto Alegre precisava de ganhar para continuar na corrida ao título, mas não o conseguiu, mantendo-se com 64 pontos, contra 74 do Palmeiras, que tem quatro jogos por disputar.

O Palmeiras, que reforçou a liderança do ranking do Brasileirão - mais três títulos do que o Santos -, somou o sexto troféu sob o comando de Abel Ferreira e terceiro em 2022, depois das vitórias na Supertaça sul-americana e no Paulistão.

Antes, o técnico luso, de 43 anos, que chegou ao clube paulista no final de outubro de 2020, já havia arrebatado por duas vezes a Taça Libertadores e ainda a Taça do Brasil.