Apresentado como novo treinador do Al-Ahly, Ricardo Soares lembrou o incentivo do compatriota, referência no clube.

Referência do Al-Ahly, no qual venceu seis títulos de campeão e quatro Champions africanas, Manuel José teve um papel importante na decisão de Ricardo Soares, apresentado como novo líder dos egípcios. O ex-treinador do Gil Vicente fez questão de lembrar as palavras do compatriota.

"Falei com um dos ícones deste clube e ouvi os seus conselhos. Manuel José encorajou-me a vir para o Al-Ahly e agradeço o que me disse. Os conhecimentos transmitidos vão ajudar-me na minha missão", referiu Ricardo Soares que este sábado tem estreia marcada diante do Petrojet nas meias-finais da Taça do Egito relativa à época 2020/2021, adiada devido à pandemia: se vencer discutirá o primeiro troféu com o Zamalek de Jesualdo Ferreira.

Satisfeito por representar "o maior emblema africano e um dos melhores do mundo", Ricardo Soares revelou ter começado a estudar o Al-Ahly desde o início das negociações. "O Al-Ahly tem muitos atletas tecnicistas e há muitas semelhanças entre os jogadores portugueses e os egípcios. São muito evoluídos, inteligentes e têm uma boa leitura de jogo. O plantel tem bastante potencial", destacou o treinador português, de 47 anos.

Pronto para uma "nova fase na história do clube", Ricardo Soares mostrou-se conhecedor das responsabilidades por treinar o Al-Ahly, atual terceiro classificado no campeonato. "O nosso objetivo é ganhar títulos e jogar um futebol de alta qualidade", vincou, perspetivando-se um outro duelo com Jesualdo Ferreira, treinador do Zamalek, que lidera a prova.