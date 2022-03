Manuel Fernandes treinou no Everton à revelia do Benfica: "Só havia um sítio onde queria estar"

Médio, atualmente com 36 anos, foi seduzido por uma promessa de utilização e valorização de David Moyes

Cerca de quinze anos após sair do Benfica, Manuel Fernandes abriu o baú das memórias encarnadas para revelar que, em meados de 2007, então jogador das águias, forçou a saída definitiva para o Everton, ao qual esteve antes emprestado.

"Só havia um sítio onde eu queria estar. Fui contra o meu clube para fazer com que o acordo acontecesse, contra o clube fez de mim um jogador profissional. Mas fui contra eles porque queria jogar no Everton", principiou ao portal "Obstructed View".

Porém, a intenção do Benfica, à época treinado por Fernando Santos, era manter o jovem médio nos quadros, dado ser um elemento imprescindível para o líder do comando técnico, mas David Moyes como que cativou Manuel Fernandes.

"O treinador [Fernando Santos] não queria que eu saísse. O David Moyes [técnico do Everton à data] ligou-me e disse: 'se jogares pelo Benfica [na Liga dos Campeões] não vou conseguir inscrever-te na UEFA. Vais ser importante para nós em jogos europeus", contou o atual centrocampista dos gregos do Apollon Smyrnis.

Seduzido pela promessa de utilização e valorização do treinador inglês, Manuel Fernandes decidiu, à socapa, e à revelia do Benfica, rumar a Liverpool e participar em sessões de treinos do plantel do Everton, por trás de portas fechadas.

"As pessoas do Everton sabem disto. Treinei lá uma semana quando não devia ter lá estado sequer. Era jogador do Benfica, já não estava emprestado, e o clube podia ter tido problemas [com a FIFA]", prosseguiu o médio português. "Precisámos de manter segredo, não era permitido. Até fecharam o centro de treinos para que ninguém descobrisse que eu estava lá [a treinar]", concluiu Fernandes.

O médio esteve emprestado, na segunda metade da época 2006/07, ao Everton, por cedência do Benfica, tendo realizado apenas nove jogos (dois golos). Na época seguinte, já vinculado ao Valência, voltou a Goodison Park (15 jogos).