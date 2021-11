Manuel Fernandes afastado da equipa: "Acha-se maior do que o Kayserispor"

O médio português Manuel Fernandes, de 35 anos, cumpre a segunda temporada nos turcos do Kayserispor.

O vice-presidente do Kayserispor, Ali Çamli, acusou o médio português Manuel Fernandes de má conduta disciplinar, justificando assim o seu afastamento da equipa.

"Fizemos um grande esforço para o contratar, é um jogador caro mas que se acha, tal como alguns outros colegas de equipa, maior do que o Kayserispor. Tem 380 minutos de jogo esta época, tem tido oportunidades mas, quando foi substituído no particular contra a equipa de juniores, disparou insultos em português na direção do treinador. Sabe falar turco mas não o faz", atirou em conferência de Imprensa.