Mantêm-se as dúvidas quanto ao futuro de João Félix: "Tenho contrato com o Atlético..."

Declarações do internacional português, cedido pelo Atlético de Madrid ao Chelsea, à TNT Brasil, após a derrota dos blues frente ao Real Madrid, por 2-0, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões

Eliminatória: "Estamos vivos. Na Liga dos Campeões cada jogo é sempre difícil, em cada jogo pode acontecer muita coisa. Temos uma noite para estarmos inspirados e dar a volta a este resultado. É difícil, mas em casa, com os nossos adeptos, acho que é possível."

Adeptos: "Os adeptos estão sempre connosco, sempre presentes, a puxar por nós, disso não nos podemos queixar. Quem tem de melhorar somos mesmo nós, temos de melhorar, é a única coisa a fazer. Quem está mal somos nós, não é mais ninguém. Temos de ver o que está mal e melhorar."

Três mudanças de treinador: "É um ano complicado, de muitas mudanças, mas isso não pode ser desculpa para nós. Temos de estar sempre preparados para o que pode acontecer. Se a época não está a correr bem, é devido a nós e nós é que temos de melhorar, como disse antes. Temos de ver o que se passa e melhorar."

Próxima temporada: "Vamos ver, eu só tenho contrato com o Chelsea até ao final da temporada, depende de como correr o resto da temporada. Tenho contrato com o Atlético e só no final da temporada é que vamos saber o meu futuro."

Tem boa relação com Vinícius Jr. Tentou ajudar os seus colegas? "Todos sabem como joga o Vini. Todos veem jogos do Real, analisámos o Vini e todos sabíamos o que era capaz de fazer e estávamos precavidos para isso. Fez mais um grande jogo e está de parabéns."