Mangas e outros 20 jogadores do Bordéus obrigados a jogar, mesmo com teste positivo

Ricardo Mangas, lateral esquerdo do Bordéus

Clube francês quer adiar o jogo da Taça, diante do Brest, marcado para domingo. Regulamentos não permitem adiamento

O Bordéus vive uma situação complicada para o primeiro fim de semana de 2022. O clube francês está a contas com um surto de covid-19 e, até ver, não há possibilidade de se adiar a partida diante do Brest, referente à Taça.

Ricardo Mangas e outros 20 colegas estão infetados com Covid-19 e o Bordéus está mesmo obrigado a disputar a eliminatória de Taça com uma equipa B, uma vez que os regulamentos da competição não permitem adiamento.

"Há vários dias que tentamos obter respostas claras da FFF para preparar adequadamente o jogo. Estamos a tentar ter intercâmbios, contactos, esclarecimentos. O que nos foi dito? Nada ou quase nada. Algumas mensagens de texto trocadas com o nosso diretor-geral, mas nada de concreto quando estamos a quatro dias do jogo. Eles não nos respeitam, e pior ainda, não respeitam esta competição. Compreendo que é a época das férias, todos querem descansar. Mas temos de ser profissionais", afirmou Admar Lopes, diretor técnico do clube.