Manchester United tem cartada para travar saída de Dalot

Clube inglês vai acionar uma cláusula para prorrogar por mais uma temporada o contrato do lateral de 23 anos, muito pretendido pelo Barcelona

Diogo Dalot tem sido constantemente associado ao Barcelona e o Manchester United vai jogar uma cartada importante para travar a saída do lateral-direito português: vai acionar uma opção de renovação para ampliar o vínculo por mais uma temporada, ou seja, até 2024, escreve a ESPN.

Com vínculo apenas até 2023, Dalot é um alvo apetecível no mercado. O ex-FC Porto, que está desde 2018 no Manchester United (já esteve uma temporada cedido ao Milan), soma esta temporada 12 jogos e uma assistência pelos red devils.

Candidato a estar no Mundial com Portugal, já representou a Seleção seis vezes, tendo apontado dois golos.

Acionando esta cláusula, o Manchester United ganha tempo para renegociar a ampliação do contrato e ganha força para eventuais negociações com interessados nos seus serviços nas próximas janelas de mercado.