Manchester United e Liverpool observam jovem talento português

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Daniel da Costa tem apenas 15 anos, joga no Sheffield Wednesday e desperta atenções em Inglaterra.

Tem apenas 15 anos, mas começa a dar que falar em Inglaterra. Daniel da Costa, extremo direito que pertence aos quadros do Sheffield Wednesday, foi chamado recentemente a um estágio de observação das Seleções Nacionais na Cidade do Futebol e, desde essa altura, tem sido observado regularmente pelas principais equipas britânicas, com Manchester United e Liverpool à cabeça.

Apesar de ter nascido em Inglaterra, o pai é luso-angolano, o que lhe permite jogar por Portugal, onde tem Cristiano Ronaldo como ídolo, jogando aliás com o número 7 na camisola.

O Sporting também já observou esta jovem promessa, cujas principais características são a velocidade, drible e capacidade de desequilíbrio.