Manchester United confirma Bruno Fernandes, "o magnífico português", como capitão

Braçadeira de capitão passa de Harry Maguire para o internacional luso

Agora está confirmado. Bruno Fernandes é o novo capitão do Manchester United, anunciaram esta quinta-feira os "red devils" nos meios de comunicação oficiais do clube. No anúncio oficial, o clube inglês apelida o jogador luso de "magnífico português".

O internacional português recebe assim a braçadeira que até agora era do central britânico Harry Maguire, contratado no verão de 2019, por 87 milhões de euros, mas que é, por esta altura, a quinta opção do treinador Erik Ten Hag para a posição de central, atrás de Varane, Lisandro, Lindelof e, até, do lateral Luke Shaw.

Recorde-se que, na temporada passada, foi Bruno Fernandes a assumir o cargo de capitão do Manchester United após Maguire ter sido relegado para o banco de suplentes na maioria dos jogos da equipa. Tendo já 185 partidas, 64 golos e 54 assistências com as cores do Manchester United, Bruno Fernandes tornou-se numa das grandes figuras do clube de Old Trafford desde que chegou, no início de 2020.

Harry Maguire, recorde-se, já havia anunciado nas redes sociais que havia sido destituído do cargo.