Manchester United avança por João Félix, mas Atlético pede o triplo

Em Espanha dizem que o clube de Madrid pede o triplo do que os "red devils" pretendem oferecer.

O futuro de João Félix continua a ser uma incógnita. Com muitos clubes a surgirem como potencial destino, a verdade é que o internacional português, em destaque depois do desempenho no Mundial, se mantém ao serviço do Atlético de Madrid.

Em Espanha, na quarta-feira, o portal "Relevo" escreveu que o Manchester United, interessado no jogador, estaria disposto a pagar quatro milhões de euros pelo empréstimo do ex-Benfica, pagando a totalidade do salário, mas que as exigências do Atlético de Madrid são bem mais elevadas, pretendendo 12 a 13 milhões, o triplo (ou mais) do valor oferecido pelos "red devils".

João Félix leva cinco golos marcados e três assistências pelo Atlético de Madrid esta época.