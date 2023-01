Manchester City terá oferecido português em troca de Rafael Leão

De acordo com o site "CalcioMercato", o bicampeão inglês pretende contratar o avançado português do Milan no próximo verão, oferecendo João Cancelo em troca.

Rafael Leão continua sem chegar a acordo para renovar o seu contrato com o Milan, que expira no final da próxima temporada e poderá estar perto de trocar lugares com outro português no verão.

A imprensa internacional tem avançado o interesse do Manchester City no avançado português e, na semana passada, o site italiano "CalcioMercato" garantiu mesmo que o bicampeão inglês propôs ao campeão italiano uma troca direta com o também internacional português João Cancelo.

A possibilidade surgiu devido à intervenção de Jorge Mendes, que agencia ambos os jogadores.

Desde que regressou do Mundial'2022, em que cumpriu quatro jogos, o lateral direito dos cityzens tem sido relegado para o banco de suplentes, contando apenas com duas titularidades desde o torneio.

Já Leão, que marcou dois golos em cinco jogos no Catar, tem continuado intocável no habitual onze titular do Milan, tendo faturado por três vezes e efetuado uma assistência nos cinco jogos que disputou desde o Mundial.