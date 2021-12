Manchester City também prepara aumento salarial para Cancelo, dizem ingleses

Lateral passará a ser dos jogadores mais bem pagos do clube, apenas atrás de De Bruyne, Sterling e Bernardo Silva.

João Cancelo e Bernardo Silva têm estado em destaque no Manchester City esta temporada. Se para o segundo os "citizens" estarão a preparar um dos maiores salários da história do clube, para o primeiro também estará pensado um aumento salarial. Pelo menos assim o diz o "Daily Star".

De acordo com as mesmas informações, o lateral português terá à espera um aumento de 100 mil libras por semana, algo como 117 mil euros. Assim, passará a auferir aproximadamente 300 mil euros semanais.

Apesar dos contratos dos dois jogadores portugueses serem válidos até 2024, o emblema inglês pretenderá recompensá-los pelo bom momento que vivem e pela importância que têm na equipa.

Assim, além do aumento salarial, também poderá estar em causa uma extensão da ligação contratual. As negociações deverão iniciar-se no início de 2022 e, confirmando-se tal aumento, Cancelo passará a ser dos jogadores mais bem pagos do Manchester City, apenas atrás de De Bruyne, Sterling e Bernardo Silva.