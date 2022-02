Manchester City quer renovar com Bernardo Silva, dizem em Espanha

Bernardo Silva foi apontado à saída no verão, mas ficou e está a ser um dos jogadores mais importantes do Manchester City esta época. Guardiola está a fazer força para que renova contrato, diz o AS.

O Manchester City pretende renovar o contrato de Bernardo Silva, escreve o jornal AS, esta quarta-feira. O internacional português está ligado ao clube inglês até 2025, mas a época que o médio está a fazer levam os responsáveis dos citizens a querer prolongar o vínculo.

Bernardo Silva esteve, inclusive, segundo noticiado na altura, para deixar o Manchester City no início da época, porque o clube queria contratar Jack Grealish (conseguiu fazê-lo) e estaria disposto a deixar sair o ex-Benfica. No entanto, o criativo continuou no plantel e tem sido um dos melhores jogadores da equipa liderada por Pep Guardiola.

Na terça-feira, no reduto do Sporting, brilhou com dois golos (outro anulado) e uma assistência.