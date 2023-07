Manchester City não quer ouvir propostas por Bernardo Silva

Já se falou de Barcelona, PSG e Arábia Saudita, mas os ingleses não querem vender

Bernardo Silva tem sido uma das novelas dos últimos defesos, com rumores de saída do Manchester City constantes. Segundo o AS, o clube inglês fartou-se das especulações e terá declarado Bernardo Silva intransferível.

Já se falou neste defeso na possibilidade de rumar ao Barcelona, ao PSG e também à Arábia Saudita. Mas a publicação espanhola garante que o City não está disposto a perder o português, um dos jogadores mais elogiados por Pep Guardiola.

Bernardo Silva tem contrato até 2025 com o Manchester City, pelo que o próximo verão poderá ser o momento ideal para os ingleses fazerem uma venda.