Manchester City estará interessado em Leão e pode oferecer um jogador em troca

Em Itália dizem que os "citizens" ponderam oferecer Jack Grealish.

O Manchester City estará interessado em obter os serviços de Rafael Leão, jogador do Milan. Para isso, escrevem em Itália, mais concretamente o portal "Calciomercato", o clube inglês estará a ponderar a possibilidade de oferecer Jack Grealish em troca.

De recordar que o internacional português tem estado no centro de vários rumores, com clubes como Chelsea e Arsenal a também serem apontados como interessados no jovem jogador. O Milan, por seu lado, tem feito de tudo para prolongar a ligação com o avançado, mas até ao momento não foi foi bem sucedido.

O jornal "Gazzetta dello Sport" diz esta quarta-feira que o mês de janeiro vai ser decisivo para Rafael Leão, sendo que o emblema italiano lhe oferecerá um salário que pode chegar aos sete milhões de euros por ano, passando a ser o mais bem pago do plantel. Neste momento, o jogador aufere algo como 1,5 milhões de euros por ano.