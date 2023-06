Manchester City estará a melhorar o contrato para convencer Bernardo Silva

Citizens querem manter o português no plantel e, segundo o The Times, oferecem um contrato com melhores condições salariais.

O contrato de Bernardo Silva com o Manchester City só termina em 2025, mas o assédio ao médio ofensivo é grande e os citizens não o querem perder, pelo que estarão a oferecer um novo contrato com melhoria no salário. A informação é adiantada este sábado pelo jornal inglês The Times.

O Al Hilal, da Arábia Saudita, é quem mais oferece pelo jogador, mas PSG e Barcelona também estarão interessados em receber o internacional português, de 28 anos.