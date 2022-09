Manchester City define preço mínimo para a venda de Bernardo Silva

De acordo com o Daily Mail, o bicampeão inglês está preparado para vender o internacional português no verão de 2023 a troco de, pelo menos, 89 milhões de euros.

Depois de dois verões onde foi apontado à saída do Manchester City, Bernardo Silva acabou por manter-se no clube, apesar da sua noticiada vontade em abraçar um novo desafio na carreira, que chegou no passado defeso pela porta do Barcelona.

Ora, esta quinta-feira, o jornal Daily Mail avança que o bicampeão inglês sabe que o interesse à volta do internacional português vai regressar no próximo verão e que, nesse sentido, definiu o preço mínimo pelo qual irá aceitar a sua venda: 89 milhões de euros.

O site "Transfermarkt" avalia o médio em 80 milhões de euros, mas uma eventual boa prestação no Mundial de 2022 poderá aumentar esse valor.

Na atual época, Bernardo Silva, de 28 anos, soma dois golos e três assistências em dez partidas realizadas ao serviço dos cityzens.