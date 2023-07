Manafá, ex-FC Porto, apontado ao Botafogo e ao Trabzonspor

Porto, 30/04/2021 - O Fc Porto recebeu esta noite o Fc Famalicão no Estádio do Dragão em jogo da 30ª jornada da Primeira Liga Manafá (Pedro Correia/Global Imagens)

Segundo o Globoesporte, falta o aval de Bruno Lage, novo treinador dos brasileiros. Turcos também estarão interessados

Wilson Manafá terminou a ligação ao FC Porto e está sem clube, sendo apontado pelo Globoesporte ao Botafogo.

Segundo a publicação brasileira, o clube espera o aval positivo de Bruno Lage, novo treinador da equipa, para avançar com o negócio. O Globoesporte refere ainda o interesse do Trabzonspor no lateral

O lateral-direito do Botafogo, Rafael, lesionou-se, e o clube procura alternativas no mercado.

Na última época, Manafá participou em 10 partidas na equipa principal dos dragões e em oito da equipa B. Antes, jogou em Beira-Mar, Anadia, Varzim e Portimonense. A formação foi no Sporting.

O uruguaio Mateo Ponte, do Danubio, é outro nome que agrada no Botafogo.