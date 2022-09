Maldini avisa Rafael Leão: "Não temos nada a ver com o Sporting"

O internacional português terá pedido ajuda ao emblema de San Siro para pagar os 20 milhões de euros que deve ao Sporting, mas o diretor desportivo afastou esse cenário.

Rafael Leão é uma das grandes estrelas do Milan, que venceu a passada edição da Serie e, uma vez que tem contrato até 2024, o clube está interessado numa renovação. No entanto, algo que pode vir a impedir a continuidade do internacional português em San Siro é a dívida de 20 milhões de euros ao Sporting.

Esta segunda-feira, Paolo Maldini, diretor desportivo do clube, admitiu a vontade de ambas as partes em continuar com uma ligação que atravessa a quarta temporada, mas frisou que o Milan não tem "nada a ver com o Sporting".

"O Rafael Leão tem uma situação complicada devido à transferência para o Lille. Essa situação tem afetado o jogador. Ele está agradecido ao Milan e estou interessado naquilo que ele diz. Rafael Leão entende que o seu caminho nos próximos anos tem de ser no Milan. Vão existir negociações e sabemos que os bons jogadores devem ser pagos por aquilo que fazem. Se a equipa continuar a crescer, ele terá tudo para competir ao máximo", explicou, em declarações à Gazzetta dello Sport.

"É claro que não existem jogadores intransferíveis em qualquer equipa no mundo. Se podemos dizer que existe uma boa hipótese de chegar a acordo com ele e com o Sporting? Com ele sim. Não temos nada a ver com o Sporting", completou Maldini.

Recorde-se que, em janeiro, o Tribunal Arbitral do Desporto deu razão ao Sporting, condenando Leão a pagar 16,5 milhões de euros pela rescisão unilateral com os leões em 2018, após o ataque a Alcochete. Devido aos juros, o avançado terá de ressarcir em perto de 20 milhões o clube que o formou.