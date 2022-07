Mais uma prenda para Jorge Jesus, esta a troco de 6,5 milhões

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

João Pedro Galvão a caminho do Fenerbahçe.

Ao serviço do Cagliari desde 2014, João Pedro Galvão, que passou pelo Estoril e Vitória de Guimarães, está a caminho do Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus, adianta a imprensa internacional.

Nascido no Brasil, mas internacional pela seleção italiana, as negociações pelo atacante de 30 anos estão praticamente concluídas. O emblema turco deve pagar 6,5 milhões de euros pela transferência do atleta.

Recorde-se que ontem, terça-feira, foram anunciados Willian Arão, médio que trabalhou com Jesus no Flamengo, e Joshua King, avançado norueguês que alinhava no Watford.