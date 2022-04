Mais um treinador português pode estar a caminho do futebol brasileiro

Daniel Ramos apontado ao Athletico Paranaense.

O Athletico Paranaense está à procura de treinador e tem Daniel Ramos na lista. Segundo a Imprensa brasileira, o português é um dos cogitados pela Direção para a sucessão de Alberto Valentim - demitido após a primeira jornada do Brasileirão - caso não chegue a acordo com Sylvinho, que está livre desde a saída do Corinthians e é a primeira escolha do Furacão.

Daniel Ramos, 51 anos, está livre no mercado, depois de deixar o Al-Faisaly, da Arábia Saudita, em fevereiro passado. Em Portugal orientou Santa Clara, Boavista, Rio Ave, Chaves, Marítimo e Famalicão, entre outros.

Caso se confirme uma mudança para o Athletico, Daniel Ramos engrossaria o contingente português no Brasileirão, onde já estão Abel Ferreira (Plmeiras), Paulo Sousa (Flamengo), Vítor Pereira (Corinthians) e Luís Castro (Botafogo).