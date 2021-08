Mais um treinador português no Brasileirão: Bruno Lopes assume Bahia

Bruno Lopes assumiu o comando técnico do Portimonense durante três jogos

Técnico , que estava nos sub-23, aumenta assim o contingente português no Brasileirão

O jovem técnico português Bruno Lopes assumiu, de forma interina, o comando do Bahia, aumentando assim o contingente de treinadores portugueses em ação no Brasileirão. A promoção - Bruno Lopes dirigia os sub-23 desde junho - ficou a dever-se à demissão de Dado Cavalcanti, que esteve seis jogos sem conseguir ganhar.

Bruno Lopes orientou os sub-23 do Portimonense e depois a equipa principal, entre a saída de Folha e a chegada de Paulo Sérgio. O seu recente bom trabalho no Bahia foi reconhecido por toda a estrutura do clube e pelos jogadores.

Para sábado está já marcada uma interessante prova de fogo, já que o Bahia defronta o Grémio, em Porto Alegre. Neste momento, a equipa ocupa o 13.º lugar, com 18 pontos.