Mais um treinador português na elite do Brasil: "Jesus abriu muitas portas"

António Oliveira assumiu o comando técnico do Athletico Paranaense.

Foi com alguma surpresa que, aquando da passagem de Paulo Autuori para o cargo de diretor técnico do Athletico Paranaense, António Oliveira foi anunciado como novo treinador do histórico emblema do futebol brasileiro.

O jovem técnico português, de 38 anos, desempenhava as funções de adjunto e passou para o leme, tornando-se no quarto luso a chegar a um banco do Brasileirão nos últimos anos, depois de Jorge Jesus, Abel Ferreira e Ricardo Sá Pinto.

A esse propósito, o portal Globoesporte recordou declarações de António Oliveira - filho de Toni, antigo treinador do Benfica - ao canal "Quarentena da Bola", em que o português destacou o impacto de Jorge Jesus no Flamengo como momento fulcral para a entrada de outros lusos na esfera do futebol canarinho:

"É evidente que foi muito por parte do Jorge Jesus, que abriu muitas portas para novas oportunidades a treinadores portugueses, principalmente na Série A. Essas oportunidades têm muito a ver com o sucesso do Jorge Jesus, que, ainda hoje, é muito falado aqui [no Brasil]", assinalou, na altura, António Oliveira, prosseguindo:

"Há uma questão muito clara que quero frisar: o treinador brasileiro também tem muita competência. E temos aqui, por exemplo, o Paulo Autuori. Mas claro que é a partir dessa partilha do conhecimento que nós conseguimos crescer e evoluir. Todos, brasileiros e portugueses, aprendem com isso", completou o novo homem do leme do "Furacão".