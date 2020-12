Mais um treinador português muito perto do futebol brasileiro

Mariano Barreto deverá assumir o comando técnico do São Caetano.

Há mais um treinador português muito perto de ingressar no futebol brasileiro: trata-se do experiente Mariano Barreto, que tem em mãos uma proposta do histórico São Caetano, que milita na Série D do Brasileirão (quarto escalão).

Com um vasto currículo a nível nacional e internacional, Mariano Barreto, de 63 anos, poderá junta-se a Sá Pinto e Abel Ferreira - orientam Vasco da Gama e Palmeiras, respetivamente - em terras de Vera Cruz.

O São Caetano afigura-se, portanto, como forte possibilidade para o técnico - que já está no Brasil - e o processo poderá ficar definido no fim de semana, sabe O JOGO. O "Diário do Grande ABC" adianta ainda que está em cima da mesa a chegada de um parceiro também vindo de Portugal, para investir e gerir o futebol do clube.

Em Portugal, Mariano Barreto orientou Marítimo e Naval como treinador principal. Fora de portas, esteve ao leme de equipas como Stumbras (Lituânia), Al-Ahli (Barém) e das seleções da Etiópia e Gana, entre outros. Em 2018/19, foi coordenador geral do Cova da Piedade.