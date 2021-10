Mais um treinador português apontado ao comando técnico do Newcastle

Jardim colocado na órbita do Newcastle para render Steve Bruce.

Leonardo Jardim, atualmente à frente do Al-Hilal, foi colocado no radar do Newcastle, que para já, ainda continua com Graeme Jones nas funções de treinador interino, desde a saída de Steve Bruce dos magpies.

A informação foi veiculada pelo portal "90min", que dá conta do interesse no treinador madeirense dado o conhecimento que os novos proprietários do Newcastle têm do trabalho efetuado por Jardim na Arábia Saudita.

O futuro treinador da equipa de St. James Park só deverá estrear-se depois da próxima paragem para os compromissos das seleções nacionais, em novembro, mas antes disso, o Newcastle conta dar por concluída a negociação com a nova equipa técnica.

Recorde-se que Paulo Fonseca está em conversações adiantadas com os magpies, bem como Lucien Favre.