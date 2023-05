Mais um português sobe à primeira divisão da Arábia Saudita

Emanuel Novo, guarda-redes de 30 anos foi figura no Al Riyadh

Depois de Filipe Gouveia, que subiu à primeira divisão da Arábia Saudita ao comando do Al Hazm, mais um português vai disputar em 2023/24 a principal liga saudita, onde pontifica Cristiano Ronaldo: Emanuel Novo, guarda-redes do Al Riyadh.

No final da partida, o guardião luso de 30 anos foi muito saudado por todos os colegas, após a décima partida sem sofrer golos.

O triunfo sobre o Al Orobah, por 1-0, garantiu matematicamente a subida à Saudi Premier League.

Emanuel Novo representou em Portugal o Rio Ave, o Varzim, o Famalicão e o Chaves, entre outros.

"O clube tinha acabado de subir do terceiro escalão e teve de mudar quase toda a estrutura para jogar nesta liga que é muito mais competitiva. Nos primeiros oito, dez jogos, os resultados não foram bons e a equipa ainda estava a tentar encontrar-se. Depois, há uma mudança de treinador e tudo mudou: ideia de jogo, qualidade de jogo, com os resultados, por consequência, também a melhorarem. Com o desenrolar do campeonato, começamos a acreditar que poderia ser possível e acabamos por fazer uma prova regular, assegurando, pelo menos, uma das quatro primeiras posições", afirmou.

Quanto ao futuro, espera continuar na Arábia Saudita: "A minha perspetiva é continuar por cá. Ainda não sei se continuarei no mesmo clube, mas vejo com bons olhos a minha continuidade na Arábia Saudita. Esta é a minha segunda época aqui e já estando adaptado ao país e ao futebol, sinto que outras portas se podem abrir no futuro."