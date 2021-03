Mais um português que se estreou na Premier League: Sidnei Tavares

Médio português de 19 anos, entrou aos 77' na equipa do Leicester que empatou 1-1 no terreno do Burnley. Ricardo foi titular nos foxes.

Sidnei Tavares é o mais recente jogador português a fazer a sua estreia na Premier League. O médio ofensivo, de 19 anos, fez a formação no Leicester e ontem, aos 77' do jogo dos foxes em casa do Burnley, Brendan Rodgers colocou-o em campo no lugar de Choudhouri. Apesar da vontade demonstrada em ajudar a sua equipa a chegar ao triunfo, o Leicester não saiu do 1-1 que já se verificava aquando da entrada do primo de Nani.

Ainda nos foxes, Ricardo Pereira foi titular do lado direito da defesa e teve um bom lance aos 71', mas viu o remate ser desviado por um defesa contrário para canto.

Vydra, logo aos 4', adiantou os locais, mas Iheanacho, aos 34', repôs a igualdade num marcador que não voltou a funcionar.

Com o empate, o Leicerter segue no terceiro lugar e empatou, à condição com Manchester United, segundo, que joga dentro de momentos frente ao Crystal Palace, em casa deste último. Já o Burnley ocupa o 15.º lugar.

Na outra partida da tarde desta 27.ª jornada, o lanterna vermelha Sheffiled United impôs-se por 1-0 ao Aston Villa (9.º) graças a um golo de McGoldrick (30'), resistindo ainda à expulsão de Jagielka aos 57'.

Sidnei Tavares, refira-se, tinha jogado dez minutos frente ao Slavia Praga, para a Liga Europa, jogo que ditou adeus do Leicester às provas europeias.