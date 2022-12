Mais um português no Brasil: Ivo Vieira oficializado como treinador do Cuiabá

Ivo Vieira sucede ao compatriota António Oliveira no comando técnico do Cuiabá, do Brasil.

Ivo Vieira foi anunciado na noite desta quinta-feira como novo treinador do Cuiabá, da Série A do Brasil, uma notícia que tinha sido avançada por O JOGO há alguns dias e que agora é confirmada em absoluto.

Num momento em que se comentava que António Oliveira poderia acordar a renovação do seu contrato, o clube brasileiro virou agulhas para o técnico madeirense, de 46 anos, que iniciou esta época no Gil Vicente. Ivo Vieira segue para o Brasil acompanhado pelos adjuntos Pedro Andrade e Honorato José, que assinam também um contrato válido por uma temporada, ou seja, até final do ano de 2023.

O Cuiabá acrescentou que o treinador português já tem acordo há 10 dias e chega à capital ao Mato Grosso no dia 2 de janeiro, iniciando os trabalhos de pré-época no dia seguinte.