Mais um português entre os possíveis substitutos para Trippier no Atlético de Madrid

Kieran Trippier deixou o emblema "colchonero" neste mercado de transferências.

Depois de Cédric Soares, do Arsenal, mais um jogador português é apontado como possível substituto de Kieran Trippier, que rumou ao Newcastle, no Atlético de Madrid.

Desta feita o jornal "As" inclui Diogo Dalot, lateral-direito do Manchester United, entre os alvos do emblema "colchonero".

De recordar que a Imprensa espanhola havia noticiado que o objetivo principal do Atlético para a posição se tratava de Daniel Wass, do Valência. No entanto, o rival não parece estar disposto a abrir mão do seu jogador, que até considera não jogar mais esta temporada, caso o emblema "che" não aceite a saída.

Diogo Dalot surge assim entre mais duas possíveis soluções: o dinamarquês Rasmus Kristensen, do Salzburgo, e o italiano Mattia De Sciglio, da Juventus.