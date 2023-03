Mais um português com porta aberta no campeonato da Arábia Saudita

Rúben Semedo, atualmente no Catar, está no radar de alguns clubes sauditas.

No Al-Duhail desde agosto, Rúben Semedo encontra-se no radar de alguns clubes da liga da Arábia Saudita, que ganhou uma importância adicional com a chegada de Cristiano Ronaldo ao Al Nassr.

De resto, a equipa de CR7 é uma das que está no mercado à procura de reforços para o eixo da defesa. O central sente-se bem no Catar, mas encararia com bons olhos uma mudança para o país vizinho.

O internacional português de 28 anos representou o FC Porto na época passada, cedido pelo Olympiacos. Passou ainda por Rio Ave, Huesca, Villarreal, V. Setúbal, Reus e Sporting.