Mais um português a caminho? Pepa é desejado por clube do Brasileirão

De acordo com a ESPN Brasil, Pepe, que está livre no mercado, é desejado para assumir o comando técnico do Cruzeiro.

A lista de treinadores portugueses no principal campeonato do Brasil poderá aumentar em breve. Segundo a ESPN, o Cruzeiro pensa em Pepa para assumir o comando técnico.

No domingo, Paulo Pezzolano demitiu-se depois de falhar o acesso à final do campeonato mineiro e o emblema de Belo Horizonte estará interessa no treinador português, que está sem clube desde que deixou o Al Tai, da Arábia Saudita, em janeiro.

De acordo com a estação televisiva, o Cruzeiro, cujo dono é Ronaldo Fenómeno, já iniciou contactos com Pepa.

Abel Ferreira (Palmeiras), Vítor Pereira (Flamengo), Renato Paiva (Bahia), Pedro Caixinha (Red Bull Brigantino), António Oliveira (Coritiba), Ivo Vieira (Cuiabá) e Luís Castro (Botafogo) são os outros treinadores portugueses no Brasileirão de 2023.

De recordar que o Cruzeiro, que subiu este ano à principal divisão, já foi treinador por um português: Paulo Bento, em 2016.