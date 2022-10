Mais um nome apontado ao lugar de Diogo Dalot no Manchester United

Defesa-direito português termina contrato com os "red devils" em 2023.

Com o contrato a terminar em 2023 e aparentemente sem renovação à vista, o futuro de Diogo Dalot é ainda uma incógnita. O defesa-direito conquistou o seu lugar no onze do Manchester United esta temporada, com Erik ten Hag, e foi recentemente apontado como alvo prioritário do Barcelona, cujo interesse já não é novidade.

Depois de Jeremie Frimpong, do Bayer Leverkusen, ter sido apontado ao lugar do internacional português, agora é Max Aarons, internacional sub-21 inglês, a ser associado aos "red devils" pelo jornal "The Sun".

Aarons, jogador do Norwich, do Championship (segundo escalão do futebol inglês), está avaliado em cerca de 15 milhões de euros, sendo que o clube inglês terá recusado no verão propostas de empréstimo com opção de compra por parte de Bayern, Borussia Monchengladbach, Atalanta, Leipzig, Roma, Arsenal, entre outros.