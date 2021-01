Mais um grande elogio para Bruno Fernandes: "Vemos que é um vencedor"

Bruno Fernandes está a viver tempos de protagonismo no Manchester United

Ryan Giggs, lenda do Manchester United e futebolista com mais jogos pelos red devils (963), destaca o português

Em estado de graça depois do 16.º golo da temporada, o 3-2 frente ao Liverpool que deu a qualificação para os "oitavos" da Taça de Inglaterra ao Manchester United, Bruno Fernandes vem somando elogios. Um dos mais impactantes é o de Ryan Giggs, jogador com mais jogos pelos red devils (963 entre 1991 e 2014) que até compara a influência do português à de outra referência dos diabos ingleses, Éric Cantona.

"Vemos que é um vencedor. Quando as coisas não correm bem, ele fala com os colegas, tem intervenções junto do árbitro - está constantemente a agir e quer muito ganhar", explicou o galês ao programa "Stadium Astro", onde concretizou: "É uma revelação desde que chegou. Mas tal como os jogadores, tem de sê-lo nos jogos grandes, ganhando títulos."

Eis que entra, então, o antigo futebolista francês. "Lembro-me que em 1995/96, quando ganhámos a Taça de Inglaterra, o Éric [Cantona] fazia a diferença. O Bruno pode, agora, ter um enorme impacto neste Manchester. As comparações surgem porque são ambos jogadores que tinham impacto e que faziam jogar quem estivesse à sua volta."